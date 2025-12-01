Eli Lilly a annoncé lundi une baisse notable du prix de son médicament contre l’obésité Zepbound pour les patients achetant directement via sa plateforme LillyDirect. À partir du 1er décembre, le coût mensuel des flacons unidose sera compris entre 299 et 449 dollars selon la dose, contre une fourchette précédente de 349 à 499 dollars. Ce tarif reste bien inférieur au prix catalogue de 1 086 dollars, souvent inabordable pour les patients sans couverture santé adaptée.

Cette décision intervient alors que l’administration Trump a récemment conclu des accords avec Eli Lilly et Novo Nordisk pour rendre les traitements GLP-1 plus accessibles, notamment à travers une future plateforme publique TrumpRx. Toutefois, la baisse actuelle concerne uniquement les flacons unidose disponibles, et non les stylos multi-doses visés par les accords, encore en attente d’approbation par la FDA. Eli Lilly affirme vouloir continuer à diversifier les modalités d’accès et les dispositifs d’administration pour répondre à la forte demande.

En parallèle, la concurrence s’intensifie : Novo Nordisk a récemment baissé ses prix pour Wegovy et Ozempic à 349 dollars par mois et propose une offre temporaire à 199 dollars pour les premières doses. Ces ajustements reflètent la pression croissante sur les prix des traitements amaigrissants, dans un contexte de demande soutenue et de débats politiques sur l’accessibilité aux médicaments. Selon Eli Lilly, les ventes directes représentent désormais plus d’un tiers des nouvelles prescriptions de Zepbound, signe d’un changement structurel dans les canaux de distribution du secteur.