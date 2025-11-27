Le géant des médicaments amaigrissants et pour le diabète s'invite dans le cercle restreint des entreprises dont la capitalisation dépasse les 1 000 milliards de dollars.

Si cela n’est qu’un symbole, il s’agit toutefois de la première fois qu’une entreprise du secteur de la santé franchit ce seuil. L’obésité et le diabète ne peuvent ainsi plus être considérés comme défensifs mais bien comme faisant partie d’un secteur de croissance au même titre que les valeurs technologiques. Mounjaro et Zepbound, les traitements phares d’Eli Lilly, sont administrés à des millions de personnes et ont permis à l'américain de prendre une nette avance ces derniers mois sur Novo Nordisk, le principal concurrent.

Eli Lilly possède désormais tous les attraits d’une véritable société de croissance : le chiffre d’affaires et les marges affichent des taux de croissance mirobolants, la visibilité sur l’avenir est relativement confortable, l’innovation est au rendez-vous avec de nombreux traitements en phase de recherche et développement, le pouvoir de fixation des prix est important et la stratégie est orientée vers la vente directe au consommateur.

Wall Street est donc plutôt enthousiaste même si l’on n’oubliera pas que l’arrivée progressive des génériques ouvre la voie à d’autres acteurs lors des prochaines années. En outre, le danois Novo Nordisk ne dispose pas du même accès privilégié au marché américain qu’Eli Lilly compte tenu du fait que les autorités fédérales imposent des restrictions mais il conserve des atouts et n’a pas dit son dernier mot.

Eli Lilly pèse désormais près de cinq fois le poids de son concurrent danois et devient la onzième entreprise à dépasser 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Les autres sont : Nvidia (4 380), Apple (4 100), Alphabet (3 865), Microsoft (3 600), Amazon (2 500), Broadcom (1 900), Meta Platforms (1 600), Aramco (1 580), Tesla (1 400), TSMC (1 200) et Berkshire Hathaway (1 100).