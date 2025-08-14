Eli Lilly relève fortement le prix de Mounjaro au Royaume-Uni

Eli Lilly va augmenter de 170% le prix catalogue au Royaume-Uni de son traitement Mounjaro contre l'obésité et le diabète de type 2, à compter de septembre, afin de l'aligner sur les autres marchés européens, rapporte Reuters.



Très concrètement, le tarif mensuel à dose maximale passera de 122 livres à 330 livres.



Lancé en février 2024 au Royaume-Uni, Mounjaro a rapidement dépassé les ventes de Wegovy, produit concurrent de Novo Nordisk, sur le marché des pharmacies en ligne.



Lilly explique avoir initialement accepté un prix nettement inférieur pour faciliter l'accès via le National Health Service (NHS). Un accord a été trouvé avec le NHS pour garantir la continuité de l'approvisionnement et de l'accès, sans impact pour les patients éligibles.