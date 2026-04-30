Eli Lilly remonte ses fourchettes-cibles pour 2026
En marge de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, Eli Lilly annonce relever sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, l'anticipant désormais de 35,5 à 37 USD, et non plus de 33,5 à 35 USD.
De même, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 82 et 85 MdsUSD (et non plus entre 80 et 83 MdsUSD), ainsi que sur une marge de performance de 47 à 48,5% (au lieu de 46 à 47,5%).
Au titre du 1er trimestre 2026, Eli Lilly a vu son BPA ajusté multiplié par plus de 2,5 à 8,55 USD, un niveau dépassant d'environ 25% l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en croissance de 56% à 19,8 MdsUSD.
Le groupe explique cette forte augmentation de son chiffre d'affaires principalement par un bond de 65% de ses volumes, partiellement compensé par la baisse de 13% des prix réalisés, entraînée par ses médicaments phares Mounjaro et Zepbound.
"Une étape clé franchie durant le trimestre a été l'approbation par la FDA de Foundayo, la seule pilule de GLP-1 approuvée pouvant être prise à tout moment de la journée, sans restrictions alimentaires et d'eau", met en avant le PDG David A. Ricks.
"Foundayo augmentera significativement le nombre de personnes pouvant bénéficier des GLP-1. Nous avons aussi fait progresser le pipeline dans les 4 domaines thérapeutiques et continué à investir dans notre croissance future grâce à 4 acquisitions", poursuit-il.
Eli Lilly and Company figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- endocrinologie (74%) : produits pour le traitement de l'ostéoporose, du diabète et des problèmes de croissance ;
- oncologie (14,4%) ;
- maladies immunitaires (8,1%) ;
- neurologie (2,1%) : essentiellement médicaments destinés au traitement de la dépression et de la schizophrénie ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (66,7%), Europe (17,7%), Japon (3,2%), Chine (3%) et autres (9,4%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.