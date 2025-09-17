Eli Lilly a annoncé mercredi que son traitement oral expérimental à base de GLP-1, l’orforglipron, avait surpassé le Rybelsus (sémaglutide oral) de Novo Nordisk dans un essai de phase avancée mené auprès de 1 698 patients atteints de diabète de type 2. Les résultats montrent que le comprimé de Lilly a entraîné une perte de poids plus importante et une amélioration supérieure du contrôle de la glycémie.

À la dose maximale de 36 mg, l’orforglipron a permis une perte moyenne de 8,9 kg, soit 9,2% du poids corporel, contre 5 kg (5,3%) pour 14 mg de sémaglutide. Le médicament a aussi affiché une baisse de l’hémoglobine glyquée (A1C) de 2,2%, contre 1,4% pour la dose la plus élevée de Rybelsus. Même à faible dose, la molécule de Lilly s’est montrée plus efficace que la plus forte dose du traitement concurrent, selon Kenneth Custer, responsable de la division cardiométabolique du groupe.

Conçu comme une petite molécule plus simple à produire et distribuer que les injections déjà plébiscitées comme Zepbound (Lilly) et Wegovy (Novo), l’orforglipron est au cœur de la compétition entre les deux laboratoires. Novo développe parallèlement une dose de 25 mg de sémaglutide oral, actuellement en examen par la FDA. Les deux groupes, leaders du marché des traitements anti-obésité injectables, s’affrontent désormais sur le terrain des pilules GLP-1, perçu comme un relais de croissance majeur. Les résultats complets de l’étude seront présentés lors d’un prochain congrès médical.