Eli Lilly a conclu un partenariat stratégique avec Superluminal Medicines pour développer de nouveaux traitements contre l’obésité et les maladies cardiométaboliques, avec un potentiel financier de 1,3 milliard de dollars. L’accord donne à Lilly un accès exclusif à la plateforme d’intelligence artificielle de Superluminal pour la découverte de molécules innovantes.

Déjà leader sur le marché en pleine expansion des traitements anti-obésité, estimé à 150 milliards de dollars à l’horizon 2035, Lilly cherche à renforcer sa position via des acquisitions ciblées et des collaborations. Ce partenariat s’ajoute à celui signé en 2024 avec Laekna autour d’un candidat visant à favoriser la perte de poids tout en préservant la masse musculaire.

Le programme phare de Superluminal cible le récepteur melanocortine-4 pour traiter certaines formes rares d’obésité génétique, avec une entrée en essais cliniques prévue en 2026. L’accord prévoit des paiements initiaux et d’étape, un investissement en capital et des redevances progressives sur les ventes futures.