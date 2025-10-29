Eli Lilly s'allie à Walmart pour élargir l'accès au Zepbound

Eli Lilly annonce un partenariat avec Walmart afin d'étendre l'accès au médicament Zepbound (tirzepatide) via la plateforme LillyDirect. Les flacons unidoses seront disponibles dans les pharmacies Walmart à partir de la mi-novembre, au tarif direct au consommateur offrant plus de 50% de réduction par rapport au prix de liste d'autres traitements de la classe des incrétines (GLP-1) pour l'obésité.



L'initiative vise à faciliter l'accès et la continuité du traitement grâce à un retrait en pharmacie ou une livraison à domicile.



Selon Jennifer Mazur, directrice générale de LillyDirect, cette collaboration 'réduit la charge physique, émotionnelle et financière liée à la gestion de l'obésité'.



Walmart apporte son réseau de plus de 50 000 pharmaciens et techniciens, renforçant la commodité et la portée du service. Lilly souligne la croissance rapide de LillyDirect, qui représentait déjà 35% des nouvelles prescriptions de Zepbound au 2e trimestre 2025.