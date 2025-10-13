Eli Lilly s'associe à la Fondation de l'OMS pour lutter contre la démence

Eli Lilly annonce un partenariat avec la Fondation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour soutenir financièrement la mise en oeuvre du plan d'action mondial sur la démence. L'accord vise à renforcer la prévention, le dépistage précoce, le diagnostic et les soins.

Anil Soni, directeur général de la Fondation OMS, déplore que 'trop de personnes vivent avec une démence sans diagnostic ni soins adaptés'.



Patrik Jonsson, vice-président exécutif de Lilly International, estime que cette alliance aidera les systèmes de santé à mieux détecter et traiter la maladie d'Alzheimer dès les premiers stades.

Cette initiative s'inscrit dans la reconnaissance internationale de la démence comme priorité de santé publique.