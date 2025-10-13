Eli Lilly s'associe à la Fondation de l'OMS pour lutter contre la démence
Publié le 13/10/2025 à 15:12
Anil Soni, directeur général de la Fondation OMS, déplore que 'trop de personnes vivent avec une démence sans diagnostic ni soins adaptés'.
Patrik Jonsson, vice-président exécutif de Lilly International, estime que cette alliance aidera les systèmes de santé à mieux détecter et traiter la maladie d'Alzheimer dès les premiers stades.
Cette initiative s'inscrit dans la reconnaissance internationale de la démence comme priorité de santé publique.