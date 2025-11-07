Eli Lilly s'entend avec le gouvernement US pour un meilleur accès aux soins de l'obésité
Publié le 07/11/2025 à 11:48
Les patients non assurés auront accès à ces traitements via la plateforme LillyDirect, avec des prix de 149 à 449 dollars selon les doses. L'accord exclut le canal commercial mais inclut d'autres produits comme Emgality, Trulicity et Mounjaro, proposés avec 50 à 60% de réduction.
David A. Ricks, président-directeur général, salue 'une étape décisive pour le système de santé américain' et réaffirme l'engagement du groupe en faveur de l'accessibilité.