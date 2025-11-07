Eli Lilly s'entend avec le gouvernement US pour un meilleur accès aux soins de l'obésité

Eli Lilly annonce un accord avec le gouvernement des Zrzvisant à élargir l'accès à ses médicaments contre l'obésité et à réduire les coûts pour les patients. Dès avril 2026, les bénéficiaires de Medicare paieront au maximum 50 dollars par mois pour Zepbound (tirzépatide) et, sous réserve d'approbation de la FDA, pour orforglipron, une pilule quotidienne. Les États pourront également étendre cet accès via Medicaid.



Les patients non assurés auront accès à ces traitements via la plateforme LillyDirect, avec des prix de 149 à 449 dollars selon les doses. L'accord exclut le canal commercial mais inclut d'autres produits comme Emgality, Trulicity et Mounjaro, proposés avec 50 à 60% de réduction.



David A. Ricks, président-directeur général, salue 'une étape décisive pour le système de santé américain' et réaffirme l'engagement du groupe en faveur de l'accessibilité.