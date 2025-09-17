Eli Lilly annonce que son traitement oral orforglipron a montré de meilleurs résultats que le sémaglutide oral dans le cadre d'un essai de phase III (ACHIEVE-3) mené sur 1698 patients atteints de diabète de type 2.
Après 52 semaines, l'orforglipron a réduit l'HbA1c jusqu'à 2,2% contre 1,4% pour le sémaglutide. Avec la dose la plus élevée, 37,1% des patients ont atteint une glycémie quasi normale, contre 12,5% sous sémaglutide.
Pour rappel, l'HbA1c est une hémoglobine glyquée et constitue un indicateur du taux moyen de sucre dans le sang.
Les patients ont aussi perdu davantage de poids : -9,2% en moyenne avec l'orforglipron, contre -5,3% avec le sémaglutide. Le profil de sécurité reste conforme aux études précédentes. Lilly prévoit de déposer une demande d'autorisation en 2026.
Eli Lilly souligne l'efficacité de l'orforglipron par rapport au sémaglutide oral
Publié le 17/09/2025 à 17:28
