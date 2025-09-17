Eli Lilly souligne l'efficacité de l'orforglipron par rapport au sémaglutide oral

Eli Lilly annonce que son traitement oral orforglipron a montré de meilleurs résultats que le sémaglutide oral dans le cadre d'un essai de phase III (ACHIEVE-3) mené sur 1698 patients atteints de diabète de type 2.



Après 52 semaines, l'orforglipron a réduit l'HbA1c jusqu'à 2,2% contre 1,4% pour le sémaglutide. Avec la dose la plus élevée, 37,1% des patients ont atteint une glycémie quasi normale, contre 12,5% sous sémaglutide.



Pour rappel, l'HbA1c est une hémoglobine glyquée et constitue un indicateur du taux moyen de sucre dans le sang.



Les patients ont aussi perdu davantage de poids : -9,2% en moyenne avec l'orforglipron, contre -5,3% avec le sémaglutide. Le profil de sécurité reste conforme aux études précédentes. Lilly prévoit de déposer une demande d'autorisation en 2026.