Eli Lilly a largement dépassé les prévisions au troisième trimestre, porté par une explosion des ventes de ses traitements contre le diabète et l'obésité. Le chiffre d’affaires a bondi de 54% sur un an, à 17,6 milliards de dollars, bien au-dessus des 16,01 milliards anticipés. Le bénéfice ajusté par action atteint 7,02 dollars, contre 5,69 dollars attendus. Ces résultats exceptionnels ont poussé le groupe à relever ses prévisions annuelles, avec un chiffre d’affaires désormais attendu entre 63 et 63,5 milliards de dollars pour 2025, et un bénéfice ajusté par action entre 23 et 23,70 dollars.

Les ventes de Mounjaro, traitement du diabète de type 2, ont plus que doublé en un an, atteignant 6,52 milliards de dollars, tandis que celles de Zepbound, médicament amaigrissant, ont progressé de 184% à 3,57 milliards. Aux États-Unis, les ventes globales ont augmenté de 45%, portées par une forte hausse des volumes de prescriptions. Le bénéfice net du trimestre s’élève à 5,58 milliards de dollars, contre 970 millions un an plus tôt. Le titre progresse actuellement de plus de 2%

Fort de son avance sur le marché des traitements GLP-1, Eli Lilly continue de renforcer sa position avec des partenariats stratégiques, comme celui annoncé avec Walmart pour faciliter l’accès à Zepbound. Le laboratoire mise aussi sur l’arrivée d’orforglipron, sa pilule anti-obésité expérimentale, pour maintenir son leadership. La concurrence s’intensifie : Novo Nordisk a lancé une contre-offre sur la biotech américaine Metsera, convoitée par Pfizer, signalant une montée en puissance de la rivalité sur un marché en pleine expansion.