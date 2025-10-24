Eli Lilly va acquérir Adverum Biotechnologies pour se renforcer en thérapie génique oculaire

Eli Lilly annonce la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'Adverum Biotechnologies, société en phase clinique spécialisée dans les thérapies géniques intravitréennes destinées aux maladies oculaires.



L'opération valorise Adverum à 3,56 dollars par action en numéraire, auxquels s'ajoute un droit conditionnel (CVR) pouvant atteindre 8,91 dollars, soit un total potentiel de 12,47 dollars par action.



La principale molécule d'Adverum, Ixo-vec, vise à traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide (DMLA humide) par une administration unique, avec plusieurs désignations accélératrices (Fast Track, RMAT, PRIME).



Andrew Adams, vice-président chez Lilly, souligne le potentiel 'de transformation du traitement de la DMLA'. Eli Lilly financera jusqu'à 65 MUSD via un prêt garanti pour soutenir les essais cliniques avant la finalisation de la transaction, prévue au quatrième trimestre 2025.



L'opération a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Adverum.