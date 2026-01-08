Eli Lilly va acquérir Ventyx Biosciences pour 1,2 milliard de dollars

Après les rumeurs de la veille, Eli Lilly a confirmé son rapprochement avec Ventyx Biosciences.

Le laboratoire américain a même annoncé la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de la société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des thérapies orales destinées aux patients atteints de maladies inflammatoires.



Eli Lilly procédera à l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Ventyx Biosciences au prix de 14 dollars par titre, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire représentant une valeur totale d'environ 1,2 milliard de dollars. Ce prix d'achat de 14 dollars par action fait ressortir une prime d'environ 62% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 30 jours se terminant le 5 janvier 2026.



Cette opération de croissance externe va permettre à Eli Lilly de mettre la main sur un portefeuille de thérapies à base de petites molécules, conçues pour traiter l'inflammation dans un large éventail de pathologies.



Dans le détail, l'entreprise dispose de deux produits en développement de phase 2, l'un pour traiter la péricardite récidivante, et l'autre pour les maladies neurodégénératives et cardiométaboliques. Pour les maladies inflammatoires de l'intestin, Ventyx Biosciences a deux traitements qui ont achevé leurs essais cliniques de phase 2. La société dispose également d'un candidat-médicament actuellement en phase intermédiaire d'essais cliniques pour le traitement des maladies cardiovasculaires liées à l'obésité.