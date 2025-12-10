Eli Lilly va investir plus de 6 Mds$ dans une nouvelle usine en Alabama

Eli Lilly va investir plus de 6 milliards de dollars dans une nouvelle usine de production à Huntsville, en Alabama.



Cette installation d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) de nouvelle génération en médecine synthétique produira des médicaments synthétiques et peptidiques à petite molécule.



Le site fera partie de ceux qui fabriqueront l'orforglipron, le premier agoniste oral de petites molécules du récepteur GLP-1 de Lilly, que l'entreprise prévoit de soumettre aux agences réglementaires mondiales pour l'obésité d'ici la fin de cette année.



La construction devrait débuter en 2026 et devrait générer 3 000 emplois dans la construction. L'achèvement est prévu en 2032.



"L'historique scientifique et innovant de Huntsville, soutenu par une expertise avancée en fabrication et une main-d'oeuvre qualifiée, fait de l'Alabama un lieu idéal pour que Lilly étende sa capacité de production nationale de médicaments de nouvelle génération ", a déclaré David A. Ricks, président et DG de Lilly.



" L'investissement d'aujourd'hui poursuit l'implantation de la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), renforçant la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'accès fiable aux médicaments pour les patients aux États-Unis."