Eli Lilly annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir AtaiBeckley, société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans les traitements des troubles de la santé mentale. L'opération vise à renforcer son portefeuille en neurosciences, notamment dans la dépression résistante aux traitements.
L'actif principal d'AtaiBeckley, le mébufoténine benzoate (ou BPL-003 pour les intimes) a obtenu la désignation "Breakthrough Therapy" de la FDA, soit l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, permettant de lancer les études de phase 3.
Eli Lilly précise que le portefeuille de sa cible comprend également VLS-01, une formulation orale de DMT (une molécule psychédélique étudiée comme traitement potentiel de certains troubles psychiatriques) actuellement en phase 2b.
Eli Lilly versera 6,75 dollars par action en numéraire à la clôture de l'opération, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 2,50 USD par action en lien avec certaines étapes de développement et d'autorisation réglementaire. La contrepartie initiale valorise les capitaux propres d'AtaiBeckley à environ 2,8 MdsUSD, avec un potentiel supplémentaire de 1 MdUSD lié au CVR.
La finalisation de l'opération est attendue au troisième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'AtaiBeckley et des autorisations réglementaires. Le prix proposé représente une prime d'environ 40% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 30 jours arrêté au 15 juillet 2026.
Eli Lilly est attendu en hausse d'environ 0,5% à l'ouverture de Wall Street.
Eli Lilly and Company figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- endocrinologie (74%) : produits pour le traitement de l'ostéoporose, du diabète et des problèmes de croissance ;
- oncologie (14,4%) ;
- maladies immunitaires (8,1%) ;
- neurologie (2,1%) : essentiellement médicaments destinés au traitement de la dépression et de la schizophrénie ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (66,7%), Europe (17,7%), Japon (3,2%), Chine (3%) et autres (9,4%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.