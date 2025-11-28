Elia Group SA/NV est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité haute tension belge. Le groupe assure de manière fiable et en toute sécurité le transport de l'électricité des producteurs vers les distributeurs finaux et les grands consommateurs industriels. Le groupe est chargé d'importer et d'exporter l'électricité depuis et vers les pays voisins. Elia Group SA/NV possède tout le réseau belge d'électricité très haute tension (entre 150 et 380 kV) et environ 94% (en qualité de propriétaire et d'utilisateur) du réseau belge d'électricité haute tension (entre 30 et 70 kV). Il constitue le lien principal entre les marchés de l'électricité de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud. Il constitue également un lien entre les producteurs et les consommateurs belges. La Belgique a récemment investi dans une capacité d'interconnexion avec ses voisins, ce qui en fait l'un des réseaux les plus ouverts et les plus interconnectés d'Europe. Grâce à l'extension récente de ses activités à un niveau européen plus large, à l'acquisition du TSO 50Hertz allemand et à sa coopération avec l'IFM (Industry Funds Management), Elia Group SA/NV est devenu l'un des cinq principaux gestionnaires du réseau électrique en Europe.