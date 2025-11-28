Elia Group à peu près stable après son point d'activité trimestriel
Publié le 28/11/2025 à 09:49
"Le développement du réseau électrique s'est accéléré en Belgique et en Allemagne, grâce à l'avancement de projets soutenant la connectivité régionale, la sécurité énergétique et la transition vers le renouvelable", affirme-t-il.
Elia Group prévoit que ses perspectives financières pour l'année 2025 soient en ligne avec la fourchette de prévisions, anticipant ainsi un résultat net attribuable à Elia Group dans la fourchette de 490 à 540 millions d'euros.
Dans le détail, il anticipe des résultats nets de 255 à 285 MEUR en Belgique, et dans la partie supérieure de la fourchette de 380 à 420 MEUR en Allemagne. Le segment non régulé et Nemo Link devrait entraîner une perte entre -35 et -45 MEUR.