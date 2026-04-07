Elior : Cobas AM dépasse les 10% du capital

Cobas Asset Management, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er avril, les seuils de 10% du capital et des droits de vote d'Elior Group, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion espagnole a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 25 753 094 actions Elior représentant autant de droits de vote, soit 10,15% du capital et des droits de vote du groupe de restauration collective sous contrat.



Cobas Asset Management précise qu'il n'agit pas de concert avec un tiers et n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'Elior ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.