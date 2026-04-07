Cobas Asset Management, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er avril, les seuils de 10% du capital et des droits de vote d'Elior Group, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.
La société de gestion espagnole a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 25 753 094 actions Elior représentant autant de droits de vote, soit 10,15% du capital et des droits de vote du groupe de restauration collective sous contrat.
Cobas Asset Management précise qu'il n'agit pas de concert avec un tiers et n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'Elior ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
Elior Group figure parmi les leaders mondiaux de la restauration collective sous contrat. Le groupe assure la gestion de restaurants situés dans les entreprises et les administrations, les établissements d'enseignement, les établissements de soins et les maisons de retraite. Le CA par activité se répartit comme suit :
- gestion de restaurants (72,4%) ;
- prestations de services aux entreprises (27,4%) : prestations de services d'accueil, de propreté, de gardiennage, d'intérim et de recrutement, de télésurveillance, de services en milieux hostiles, etc. ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (50,4%), Europe (27,2%) et autres (22,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.