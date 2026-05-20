Elior Group abaisse ses objectifs après un semestre sous pression

Elior Group a publié des résultats semestriels en demi-teinte, marqués par une croissance organique limitée à 1,3%, pour un chiffre d'affaires de 3,18 milliards d'euros. La progression de l'activité a essentiellement été portée par les Multiservices, dont la croissance organique a atteint 2,6%, tandis que la Restauration Collective a évolué dans un environnement plus contrasté.

La rentabilité du groupe s'est en revanche nettement dégradée. L'Ebitda ajusté ressort à 95 MEUR au premier semestre, contre 132 MEUR un an plus tôt, faisant reculer la marge à 3%. Cette performance intègre une provision exceptionnelle de 25 MEUR liée à des pertes à terminaison sur un contrat avec un opérateur ferroviaire italien, dans le cadre d'un litige tarifaire. Hors cet élément, la marge d'EBITA ajusté ressort à 3,9%, contre 4,1% l'an passé. Cette baisse reflète principalement une contribution moins élevée de la Restauration Collective, seulement partiellement compensée par la dynamique positive des activités Multiservices.



Retraité de cet élément exceptionnel, le résultat net atteint 46 MEUR, en légère progression par rapport au premier semestre 2024/25. Après prise en compte de la provision liée au contrat italien, le bénéfice net publié ressort à 21 MEUR.



Le groupe a néanmoins dégagé un free cash-flow positif de 9 MEUR au premier semestre. Elior souligne que cette évolution reflète à la fois la saisonnalité de l'activité et la poursuite de ses investissements, après un effet exceptionnel sur le besoin en fonds de roulement l'an dernier lié au déploiement de son nouveau programme de titrisation.



Dans ce contexte, le groupe a revu à la baisse ses objectifs annuels afin d'intégrer le décalage dans le démarrage de certains contrats ainsi que la persistance des tensions inflationnistes. Elior vise désormais une croissance organique comprise entre 1% et 2%, contre 3% à 4% précédemment. La marge d'EBITA ajusté hors éléments exceptionnels est attendue autour de 3%, contre une fourchette de 3,5% à 3,7% auparavant. Le ratio de levier financier devrait quant à lui avoisiner 3,5 fois l'Ebitda, contre environ 3 fois anticipé jusque-là.



Malgré cet ajustement de ses perspectives, Elior Group met en avant une dynamique commerciale jugée encourageante sur plusieurs marchés, illustrée par la signature de nouveaux contrats fin mars et le maintien de sa politique d'investissement. Le groupe affirme par ailleurs rester confiant dans sa trajectoire de croissance rentable à moyen terme, soutenu notamment par la stabilité de son actionnariat de référence et un niveau de liquidité supérieur à 500 MEUR à fin mars 2026.