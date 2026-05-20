Elior Group abaisse ses objectifs après un semestre sous pression
Elior Group a publié des résultats semestriels en demi-teinte, marqués par une croissance organique limitée à 1,3%, pour un chiffre d'affaires de 3,18 milliards d'euros. La progression de l'activité a essentiellement été portée par les Multiservices, dont la croissance organique a atteint 2,6%, tandis que la Restauration Collective a évolué dans un environnement plus contrasté.
La rentabilité du groupe s'est en revanche nettement dégradée. L'Ebitda ajusté ressort à 95 MEUR au premier semestre, contre 132 MEUR un an plus tôt, faisant reculer la marge à 3%. Cette performance intègre une provision exceptionnelle de 25 MEUR liée à des pertes à terminaison sur un contrat avec un opérateur ferroviaire italien, dans le cadre d'un litige tarifaire. Hors cet élément, la marge d'EBITA ajusté ressort à 3,9%, contre 4,1% l'an passé. Cette baisse reflète principalement une contribution moins élevée de la Restauration Collective, seulement partiellement compensée par la dynamique positive des activités Multiservices.
Retraité de cet élément exceptionnel, le résultat net atteint 46 MEUR, en légère progression par rapport au premier semestre 2024/25. Après prise en compte de la provision liée au contrat italien, le bénéfice net publié ressort à 21 MEUR.
Le groupe a néanmoins dégagé un free cash-flow positif de 9 MEUR au premier semestre. Elior souligne que cette évolution reflète à la fois la saisonnalité de l'activité et la poursuite de ses investissements, après un effet exceptionnel sur le besoin en fonds de roulement l'an dernier lié au déploiement de son nouveau programme de titrisation.
Dans ce contexte, le groupe a revu à la baisse ses objectifs annuels afin d'intégrer le décalage dans le démarrage de certains contrats ainsi que la persistance des tensions inflationnistes. Elior vise désormais une croissance organique comprise entre 1% et 2%, contre 3% à 4% précédemment. La marge d'EBITA ajusté hors éléments exceptionnels est attendue autour de 3%, contre une fourchette de 3,5% à 3,7% auparavant. Le ratio de levier financier devrait quant à lui avoisiner 3,5 fois l'Ebitda, contre environ 3 fois anticipé jusque-là.
Malgré cet ajustement de ses perspectives, Elior Group met en avant une dynamique commerciale jugée encourageante sur plusieurs marchés, illustrée par la signature de nouveaux contrats fin mars et le maintien de sa politique d'investissement. Le groupe affirme par ailleurs rester confiant dans sa trajectoire de croissance rentable à moyen terme, soutenu notamment par la stabilité de son actionnariat de référence et un niveau de liquidité supérieur à 500 MEUR à fin mars 2026.
Elior Group figure parmi les leaders mondiaux de la restauration collective sous contrat. Le groupe assure la gestion de restaurants situés dans les entreprises et les administrations, les établissements d'enseignement, les établissements de soins et les maisons de retraite. Le CA par activité se répartit comme suit :
- gestion de restaurants (72,4%) ;
- prestations de services aux entreprises (27,4%) : prestations de services d'accueil, de propreté, de gardiennage, d'intérim et de recrutement, de télésurveillance, de services en milieux hostiles, etc. ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (50,4%), Europe (27,2%) et autres (22,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.