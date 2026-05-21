Elior lance un avertissement sur résultats, le titre chute de -23%

Elior a publié hier après Bourse des résultats au 1er semestre 2026 significativement inférieurs aux attentes selon Oddo BHF.

L'analyste note que le chiffre d'affaires ressort à 3 179 MEUR (-1% en publié), 2% en-dessous du consensus à 3 246 MEUR. La croissance organique atteint 1.3%, en-dessous des attentes à 2.8%.



Oddo BHF indique que la croissance organique en restauration collective atteint 0.9%, impactée par des décalages temporaires dans le déploiement de nouveaux contrats importants et +2.6% en multiservices.



L'EBITA ajusté atteint 95 MEUR, 31% en dessous du consensus à 137 MEUR, ce qui implique une marge de 3.0% (-110 pb, 3.9% hors contrat italien), inférieure aux attentes à 4.2% (Oddo BHF 4.3%e), qui s'explique principalement selon Oddo BHF par un désaccord tarifaire sur un contrat avec un opérateur ferroviaire en Italie, pour lequel Elior a provisionné 25 MEUR.



Oddo BHF souligne également que Elior a abaissé ses objectifs financiers pour 2026, à savoir une croissance organique désormais attendue entre +1 et 2% (contre +3/4%, consensus 3.3%), toujours impactée au 2ème semestre par un développement commercial plus tardif que prévu.



La marge d'EBIT est désormais attendue à c.3.0% hors élément exceptionnel (contre 3.5/3.7%, consensus 3.6%), avec un niveau de rentabilité attendu stable y-o-y au 2ème semestre hors impact du différend italien.



AlphaValue estime également que cet avertissement sur résultats reflète principalement les effets différés de la conversion des contrats récemment remportés en chiffre d'affaires et les pressions inflationnistes persistantes sur les marchés principaux, ainsi qu'une provision exceptionnelle de 25 millions d'euros liée à un litige contractuel sur les prix en Italie.



Selon AlphaValue, ce ralentissement opérationnel témoigne d'une difficulté qui touche l'ensemble du secteur. "Sodexo est également confronté à de fortes pressions, sa restructuration en profondeur en cours pesant probablement sur les perspectives à moyen terme. Le leader mondial Compass a suspendu ses rachats d'actions pour se concentrer sur les fusions-acquisitions, malgré une performance exceptionnellement solide" explique AlphaValue.



A la suite de cette publication, Oddo BHF s'attend à des révisions du consensus en baisse significative.



L'analyste a ajusté ses attentes et table désormais sur une croissance organique de 1.5% en 2026e (contre 3.3%e) et une marge d'EBIT de 2.6% incluant les provisions pour l'Italie (contre 3.6%e).



"Au total, notre séquence de BPA est abaissée de -37% en moyenne sur 2026/2028e" indique le bureau d'analyse.



Selon Oddo BHF, Il s'agit d'une publication du 1er semestre décevante, avec des effets négatifs qui devraient perdurer au 2ème semestre (décalage commercial, différend tarifaire en Italie) avant une accélération de la croissance en 2027.



"D'un point de vue sectoriel, la situation du groupe (niveaux de croissance, rentabilité, génération de FCF et endettement) nous paraît moins attractive que ses principaux concurrents Sodexo et Compass" rajoute l'analyste en conclusion de son étude.

