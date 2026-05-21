L'analyste note que le chiffre d'affaires ressort à 3 179 MEUR (-1% en publié), 2% en-dessous du consensus à 3 246 MEUR. La croissance organique atteint 1.3%, en-dessous des attentes à 2.8%.
Oddo BHF indique que la croissance organique en restauration collective atteint 0.9%, impactée par des décalages temporaires dans le déploiement de nouveaux contrats importants et +2.6% en multiservices.
L'EBITA ajusté atteint 95 MEUR, 31% en dessous du consensus à 137 MEUR, ce qui implique une marge de 3.0% (-110 pb, 3.9% hors contrat italien), inférieure aux attentes à 4.2% (Oddo BHF 4.3%e), qui s'explique principalement selon Oddo BHF par un désaccord tarifaire sur un contrat avec un opérateur ferroviaire en Italie, pour lequel Elior a provisionné 25 MEUR.
Oddo BHF souligne également que Elior a abaissé ses objectifs financiers pour 2026, à savoir une croissance organique désormais attendue entre +1 et 2% (contre +3/4%, consensus 3.3%), toujours impactée au 2ème semestre par un développement commercial plus tardif que prévu.
La marge d'EBIT est désormais attendue à c.3.0% hors élément exceptionnel (contre 3.5/3.7%, consensus 3.6%), avec un niveau de rentabilité attendu stable y-o-y au 2ème semestre hors impact du différend italien.
AlphaValue estime également que cet avertissement sur résultats reflète principalement les effets différés de la conversion des contrats récemment remportés en chiffre d'affaires et les pressions inflationnistes persistantes sur les marchés principaux, ainsi qu'une provision exceptionnelle de 25 millions d'euros liée à un litige contractuel sur les prix en Italie.
Selon AlphaValue, ce ralentissement opérationnel témoigne d'une difficulté qui touche l'ensemble du secteur. "Sodexo est également confronté à de fortes pressions, sa restructuration en profondeur en cours pesant probablement sur les perspectives à moyen terme. Le leader mondial Compass a suspendu ses rachats d'actions pour se concentrer sur les fusions-acquisitions, malgré une performance exceptionnellement solide" explique AlphaValue.
A la suite de cette publication, Oddo BHF s'attend à des révisions du consensus en baisse significative.
L'analyste a ajusté ses attentes et table désormais sur une croissance organique de 1.5% en 2026e (contre 3.3%e) et une marge d'EBIT de 2.6% incluant les provisions pour l'Italie (contre 3.6%e).
"Au total, notre séquence de BPA est abaissée de -37% en moyenne sur 2026/2028e" indique le bureau d'analyse.
Selon Oddo BHF, Il s'agit d'une publication du 1er semestre décevante, avec des effets négatifs qui devraient perdurer au 2ème semestre (décalage commercial, différend tarifaire en Italie) avant une accélération de la croissance en 2027.
"D'un point de vue sectoriel, la situation du groupe (niveaux de croissance, rentabilité, génération de FCF et endettement) nous paraît moins attractive que ses principaux concurrents Sodexo et Compass" rajoute l'analyste en conclusion de son étude.
Elior Group figure parmi les leaders mondiaux de la restauration collective sous contrat. Le groupe assure la gestion de restaurants situés dans les entreprises et les administrations, les établissements d'enseignement, les établissements de soins et les maisons de retraite. Le CA par activité se répartit comme suit :
- gestion de restaurants (72,4%) ;
- prestations de services aux entreprises (27,4%) : prestations de services d'accueil, de propreté, de gardiennage, d'intérim et de recrutement, de télésurveillance, de services en milieux hostiles, etc. ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (50,4%), Europe (27,2%) et autres (22,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.