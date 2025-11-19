Elior réalise un résultat net part du Groupe positif de 88 ME

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 6 150 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2024-2025, contre 6 053 millions d'euros pour l'exercice précédent.



Sur une base comparable, le chiffre d'affaires progresse de +3,1% avec un effet volume de +0,7% et un effet prix de +2,4%.



L'EBITA ajusté consolidé du Groupe ressort à 202 millions d'euros pour l'exercice 2024-2025, en augmentation par rapport aux 167 millions d'euros de l'an dernier. Le taux de marge d'EBITA ajusté progresse ainsi sensiblement de 50 points de base, pour atteindre 3,3%.



Le résultat net part du Groupe est positif à la hauteur de 88 millions d'euros, contre une perte de 41 millions d'euros l'an passé.



Les objectifs financiers pour l'exercice 2025-2026 sont une croissance organique du chiffre d'affaires,, comprise entre +3% et +4% et une marge d'EBITA ajusté comprise entre 3,5% et 3,7%, soit une amélioration de +20bps à +40bps.