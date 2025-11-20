Portée par des publications solides et des annonces favorables aux actionnaires, la cote européenne a nettement privilégié les valeurs offrant de la visibilité. Les relèvements d'objectifs et les plans de retour au capital ont alimenté les achats, tandis que les avertissements sur résultats et les perspectives jugées trop fragiles ont entraîné des dégagements marqués. Une séance où la sélectivité du marché ne laisse aucune marge à l'erreur.

Actions en hausse :

Elior Group (+19%) bondit après des résultats annuels en nette amélioration, avec un EBITDA ajusté dépassant 200 MEUR, un retour à un profit avant impôt de 65 MEUR et la reprise du dividende à 0,04 EUR par action. Le marché salue aussi la réduction du levier financier à 3,3x grâce à un free cash flow solide et les perspectives 2025-2026, qui visent une croissance organique de 3% à 4% et une nouvelle hausse de la marge.

Halma (+10%) avance après avoir relevé ses prévisions annuelles, avec un bénéfice avant impôts porté à 241,8 MGBP et un chiffre d’affaires à 1,24 MdGBP. La guidance est renforcée, avec une marge d’EBIT ajustée attendue autour de 22% et un dividende intérimaire relevé à 9,63 pence par action. Morgan Stanley reste à pondération de marché mais relève son objectif de cours de 3240 à 3500 GBX.

Games Workshop (+9%) évolue dans le vert après avoir indiqué que son chiffre d’affaires de base du premier semestre devrait atteindre au moins 310 MGBP, accompagné d’un bénéfice avant impôts attendu d’au minimum 135 MGBP. Les investisseurs accueillent positivement cette actualisation jugée rassurante en amont de la publication des résultats le 13 janvier 2026.

Wärtsilä (+8%) grimpe après l’annonce d’une commande majeure aux Etats-Unis portant sur 27 moteurs d’une capacité totale de 507 MW, destinés à alimenter un nouveau centre de données. La livraison est prévue en 2027 et renforce la percée du groupe dans l’alimentation électrique des data centers, un segment en pleine expansion et fortement créateur de croissance.

BNP Paribas (+5%) s'apprécie après avoir relevé son objectif de ratio CET1 à 13% d’ici 2027, portée par l’amélioration de la profitabilité et la modération de la croissance des actifs pondérés. Le marché réagit aussi positivement au lancement d’un rachat d’actions de 1,15 MdEUR et à la confirmation d’une trajectoire de ROTE à 13% en 2028.

PFISTERER Holding SE (+5%) avance après la publication de ses résultats sur neuf mois, avec un chiffre d’affaires en hausse à 326,63 MEUR contre 285,16 MEUR un an plus tôt et un résultat net relevé à 34,53 MEUR contre 20,51 MEUR. Le marché salue également la progression du bénéfice par action à 2,11 EUR contre 1,41 EUR, signe d’une amélioration continue de la rentabilité.

Cadeler (+4%) s’envole après une forte amélioration de ses résultats sur neuf mois, avec un chiffre d’affaires bondissant à 452,8 MEUR contre 162,8 MEUR un an plus tôt et un BPA dilué relevé à 0,65 EUR contre 0,08 EUR. Le marché apprécie aussi la visibilité donnée par le maintien des objectifs 2025, avec un chiffre d’affaires attendu entre 588 MEUR et 628 MEUR.

Actions en baisse :

Soitec (-20%) dégringole après la publication d’un S1 marqué par un chiffre d’affaires légèrement supérieur au consensus à 231 MEUR contre 228,1 MEUR attendus, mais des pertes nettement accrues avec un résultat net à -67 MEUR contre -23,7 MEUR anticipés et un flux de trésorerie disponible à -31 MEUR contre 115 MEUR estimés, le marché sanctionnant l’écart défavorable sur la rentabilité malgré une marge d’EBITDA meilleure que prévu.

Dr. Martens (-5%) recule malgré la réduction de sa perte semestrielle, passée à 10 MGBP contre 20,8 MGBP un an plus tôt, alors que le chiffre d’affaires se replie légèrement à 322 MGBP contre 324,6 MGBP. Le marché sanctionne l’absence de véritable reprise de l’activité et le signal d’un impact potentiel des droits de douane américains, malgré le maintien des prévisions pour l’exercice 2026 et du dividende intérimaire.

Valeo (-5%) fléchit après la présentation de son plan stratégique “Elevate”. Le groupe vise 22-24 MdsEUR de chiffre d’affaires et 6-7% de marge opérationnelle en 2028, mais indique que la croissance ne reviendra qu’à partir de 2027, le temps que les récents contrats se matérialisent. Si Valeo se dit renforcé technologiquement (ADAS, hybridation, logiciels) et géographiquement (Chine, Inde, Amérique du Nord), le marché sanctionne un calendrier jugé trop prudent au regard des ambitions affichées.

Allegro (-4%) se replie malgré un EBITDA ajusté supérieur aux attentes (1,04 MdPLN vs 978 MPLN). Le marché sanctionne la révision à la baisse de la croissance annuelle du GMV, attendue entre +8% et +9% contre +9% à +10% auparavant, en raison d’un démarrage plus lent des Black Weeks. Les objectifs annuels de chiffre d’affaires et de rentabilité restent confirmés.

Johnson Matthey (-4%) recule après une perte nette de 18 MGBP au premier semestre malgré un chiffre d’affaires en légère hausse à 5,35 MdsGBP. Le marché réagit aussi au changement de gouvernance avec la nomination d’Alastair Judge au poste de directeur financier, tandis que le dividende intérimaire est maintenu à 0,22 GBP et que le groupe confirme viser en 2026 une croissance du résultat opérationnel sous-jacent dans le haut d’une fourchette à un chiffre.

Fiskars (-3%) recule après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles, avec un résultat opérationnel ajusté désormais attendu entre 75 MEUR et 85 MEUR contre 90 MEUR à 100 MEUR auparavant. Le groupe cite un impact plus fort que prévu au T4 lié à la réduction de la production et des stocks dans la division Vita, une mise à jour qui place la guidance sous les attentes du marché.