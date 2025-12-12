Elior souffre en Bourse, Deutsche Bank n'est plus à l'achat



Le titre Elior signe l'une des plus fortes baisses du SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris, un repli largement alimenté par une dégradation de recommandation des analystes de Deutsche Bank, qui ne sont plus à l'achat sur la valeur.



Vers 10h45, l'action reculait de 3,7% quand le SBF 120 progressait de 0,7%, dans des volumes déjà largement supérieurs à la moyenne des échanges quotidiens des quatre dernières séances.



Dans une étude consacrée au secteur européen de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs, Deutsche Bank indique que l'année 2025 a globalement été conforme à ses anticipations, avec une croissance plus faible aux Etats-Unis, des tendances opérationnelles plutôt modestes en Europe et une très bonne dynamique en Méditerranée, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, à l'exception de la Chine.



Dans ce contexte, l'indice sectoriel paneuropéen STOXX Travel & Leisure (-2% cette année) a nettement sous-performé le STOXX 600 (+13,9% depuis le 1er janvier), fait valoir l'analyste.



Pour ce qui concerne l'univers des 14 grandes capitalisations que l'intermédiaire couvre dans le secteur, le repli atteint même 12,5%, précise-t-il.



Rappelant que l'activité du secteur du voyage et des loisirs reste très corrélée à la croissance économique d'un point de vue historique, Deutsche Bank fait remarquer, dans sa note, que les perspectives pour 2026 ne lui semblent pas très solides.



Sa recommandation sur Elior est ainsi ramenée de "achat" à "conserver", avec un objectif de cours réduit de 4 à 3,5 euros.



Le titre Elior accuse un repli de 6,6% cette année, à comparer avec un gain de 9,8% pour le SBF 120.

