Elis : a placé avec succès une obligation de 350 ME

Elis, leader mondial des services circulaires, annonce aujourd'hui avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 350 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,40%.



Le produit net de cette émission sera essentiellement alloué au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 350 millions d'euros dont la maturité est fixée au 15 février 2026.



Le placement de cette émission a été effectué par un syndicat de 9 banques: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Crédit Agricole CIB, CIC, Commerzbank, Danske Bank, HSBC, La Banque Postale, Natixis et Société Générale.