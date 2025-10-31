Elis dévoile un chiffre d'affaires de 1,25 milliard d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en croissance de 5,3% (+4,2% en organique), soutenue par une activité estivale solide dans l'hôtellerie-restauration en France et en Europe du Sud.
Le groupe de blanchisserie industrielle revendique une dynamique commerciale toujours bien orientée dans la majorité des pays, notamment sur le marché des vêtements professionnels, ainsi qu'une bonne performance en Amérique latine.
'La grande diversité de nos clients et de nos zones d'activité atténue les effets du ralentissement constaté dans certains secteurs européens', pointe son président du directoire Xavier Martiré, ajoutant poursuivre activement sa stratégie d'acquisitions ciblées.
Elis confirme ses objectifs pour 2025, dont une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement inférieure à +4%, ainsi que des marge d'EBITDA ajusté, marge d'EBIT ajusté, résultat net courant par action et free cash-flow en légère croissance.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 466 centres de production et de distribution dans le monde.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.