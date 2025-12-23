Elis acquiert la société Adrett en Allemagne

Elis fait part de l'acquisition de 100% d'Adrett Textilservice GmbH Wäscherei und Reinigung, entreprise qui dispose d'une blanchisserie moderne située à Schuby, dans le nord de l'Allemagne, près de la frontière danoise.

Adrett propose des services de location-entretien de linge plat à une clientèle en hôtellerie-restauration, un marché particulièrement dynamique en Allemagne. Cette nouvelle acquisition permettra de consolider le réseau existant d'Elis.



Cette société emploie actuellement environ 140 personnes et son équipe dirigeante restera en place. Son chiffre d'affaires, estimé à environ 12 millions d'euros en 2025, sera consolidé dans celui d'Elis à compter du 1er janvier 2026.