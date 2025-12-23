Adrett propose des services de location-entretien de linge plat à une clientèle en hôtellerie-restauration, un marché particulièrement dynamique en Allemagne. Cette nouvelle acquisition permettra de consolider le réseau existant d'Elis.

Cette société emploie actuellement environ 140 personnes et son équipe dirigeante restera en place. Son chiffre d'affaires, estimé à environ 12 millions d'euros en 2025, sera consolidé dans celui d'Elis à compter du 1er janvier 2026.