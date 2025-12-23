Elis acquiert la société Adrett en Allemagne
Elis fait part de l'acquisition de 100% d'Adrett Textilservice GmbH Wäscherei und Reinigung, entreprise qui dispose d'une blanchisserie moderne située à Schuby, dans le nord de l'Allemagne, près de la frontière danoise.
Cette société emploie actuellement environ 140 personnes et son équipe dirigeante restera en place. Son chiffre d'affaires, estimé à environ 12 millions d'euros en 2025, sera consolidé dans celui d'Elis à compter du 1er janvier 2026.