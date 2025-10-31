Elis annonce l'acquisition de 100% de Larosé GmbH et Mittledeutsche Wäscherei GmbH, un groupe qui emploie environ 145 personnes et dessert l'Est de l'Allemagne à travers ses 2 blanchisseries situées à Schönebeck et à Berlin.
'Larosé s'adresse à une clientèle du secteur de la santé et propose une gamme diversifiée de services de location et d'entretien en linge plat, en vêtement professionnel et en linge de résidents', précise le groupe français.
Larosé a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros en 2024 et sera consolidé dans les comptes à partir du 1er novembre. Son acquisition renforce le réseau d'Elis en Allemagne, en particulier à Berlin où il ne disposait pas de blanchisserie.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 466 centres de production et de distribution dans le monde.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.