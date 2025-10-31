Elis acquiert une entreprise dans l'Est de l'Allemagne

Elis annonce l'acquisition de 100% de Larosé GmbH et Mittledeutsche Wäscherei GmbH, un groupe qui emploie environ 145 personnes et dessert l'Est de l'Allemagne à travers ses 2 blanchisseries situées à Schönebeck et à Berlin.



'Larosé s'adresse à une clientèle du secteur de la santé et propose une gamme diversifiée de services de location et d'entretien en linge plat, en vêtement professionnel et en linge de résidents', précise le groupe français.



Larosé a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros en 2024 et sera consolidé dans les comptes à partir du 1er novembre. Son acquisition renforce le réseau d'Elis en Allemagne, en particulier à Berlin où il ne disposait pas de blanchisserie.