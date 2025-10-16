La société anonyme de droit brésilien Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas a déclaré avoir franchi en hausse, le 13 octobre 2025, le seuil de 15% des droits de vote de la société Elis et détenir 35 655 902 actions Elis représentant 50 047 017 droits de vote, soit 15,07% du capital et 17,60% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.