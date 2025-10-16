Elis : Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas dépasse les 15% de DDV
Publié le 16/10/2025 à 16:15
Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.
|24,50 EUR
|+0,16 %
|+1,91 %
|+29,63 %
|16:15
Elis : Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas dépasse les 15% de DDV
|15/09
|Small Caps : un rattrapage à risque ?
Publié le 16/10/2025 à 16:15
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi.
|24,48EUR
|+0,08 %
|+1,83 %
|6,63 Md
|6,3400BRL
|-0,11 %
|+1,93 %
|-
