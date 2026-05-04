Elis confirme l'ensemble de ses objectifs financiers de 2026
Le chiffre d'affaires atteint 1 180,5 millions d'euros au 1er trimestre 2026, en croissance de +4,3% en données publiées, dont +3,1% de croissance organique, +1,0% liés aux acquisitions et +0,2% d'effet de change.
La croissance organique de +3,1%, est en ligne avec la séquence trimestrielle attendue pour l'année 2026, souligne le groupe.
En France, le chiffre d'affaires est en croissance de 2,5% (+2,0% en organique), tiré par une dynamique commerciale solide, avec de nouvelles signatures de contrats, notamment en vêtements professionnels.
En Europe centrale, le chiffre d'affaires est en croissance de 4,6% (+2,5% en organique). En Scandinavie & Europe de l'Est, le chiffre d'affaires est en hausse de 3,8% (+1,4% en organique), avec un effet de change positif de 2,5%.
Au Royaume-Uni & Irlande, la croissance organique du chiffre d'affaires s'élève à +1,6%, portée par de nouveaux succès commerciaux en vêtements professionnels (notamment ultra-propre) et en Hôtellerie-Restauration.
En Amérique latine, le chiffre d'affaires est en progression de 12,6% (+9,5% en organique, avec un effet de change favorable de +1,4%). En Europe du Sud, le chiffre d'affaires est en croissance de +7,9%, dont +5,2% en organique, soutenu par la dynamique commerciale en vêtements professionnels.
Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs financiers sur 2026. Il s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires annuel légèrement inférieure à celle de 2025, des marges d'EBITDA ajusté et d'EBIT ajusté en légère amélioration, un free cash-flow en croissance " mid-single digit " et un résultat net courant par action dilué en croissance " high-single digit ".
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de plus de 480 centres de production et de distribution dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.