Elis entre au conseil d'administration du Pacte mondial de l'ONU - Réseau France
Elis annonce rejoindre le conseil d'administration du Pacte mondial des Nations unies - Réseau France, renforçant ainsi son implication au sein du plus important réseau local de cette initiative, qui rassemble plus de 2 300 membres sur l'ensemble du territoire français.
Signataire du Pacte mondial depuis 2006, le groupe de location-entretien de linge et de vêtements affirme depuis vingt ans son engagement en faveur des Dix principes des Nations unies relatifs aux droits humains, aux droits du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.
En intégrant aujourd'hui le conseil d'administration de ce réseau, aux côtés d'autres acteurs engagés, Elis entend ainsi soutenir activement la transformation des organisations et l'intégration de la RSE au coeur des stratégies d'entreprise.
Le Pacte mondial - Réseau France a pour mission d'accompagner la mise en oeuvre des Dix principes du Pacte mondial, ainsi que des 17 ODD, par le secteur économique français. Cet engagement volontaire en matière de RSE permet d'aligner le secteur privé français avec l'Agenda 2030, et plus particulièrement avec l'Accord de Paris.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de plus de 480 centres de production et de distribution dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.