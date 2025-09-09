Elis : Jefferies reste positif après des réunions avec les dirigeants

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 30 euros sur Elis, à la suite de réunions d'investisseurs organisées à Londres avec le CEO du groupe, Xavier Martire, ainsi que son CFO Louis Guyot.



'Nous considérons que le message est positif et conforme à la journée investisseurs (CMD) et aux résultats de premier semestre 2025 dévoilés récemment', estime le broker, qui note aussi des 'retours positifs sur l'été pour l'activité hôtellerie'.



Jefferies laisse ses estimations largement inchangées pour le groupe de blanchisserie industrielle et considère le niveau de valorisation actuel en termes de P/E (ratio cours sur BPA) d'environ 12 fois, comme 'un point d'entrée intéressant'.