Le Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 novembre, le seuil de 20% des droits de vote d'Elis, au résultat d'une augmentation du nombre total de droits de vote de la société.

Le déclarant a précisé détenir 28 108 795 actions Elis représentant 56 217 590 droits de vote, soit 11,88% du capital et 19,77% des droits de vote du prestataire de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène.