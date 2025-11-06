Elis annonce l'acquisition d'Acquaflash, société basée à Brasilia, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et dont l'intégration sera effective dans les comptes du groupe à compter du 1er novembre 2025.
Exploitant une blanchisserie principalement dédiée au secteur de la santé, notamment pour la fourniture de linge plat, cette entreprise brésilienne emploie environ 380 collaborateurs et a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Elis en Amérique latine. Grâce à cette opération, il consolide son maillage territorial et sa capacité à accompagner ses clients du secteur hospitalier sur l'ensemble du territoire brésilien.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 466 centres de production et de distribution dans le monde.
