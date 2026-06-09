Elis annonce l'acquisition de 100% de RS10 Servicios Tratamientos y Mantenimientos de Tejidos en Espagne. Située au nord-est de Barcelone, RS10 exploite une blanchisserie moderne et sert principalement une clientèle du secteur de la santé, tout en accompagnant également des acteurs de l'hôtellerie-restauration.
Forte de ses 90 collaborateurs, RS10 propose essentiellement des services de location-entretien de linge plat ainsi que de vêtements de travail. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 MEUR en 2025 et sera consolidée dans les comptes d'Elis à compter du 1er juin 2026.
Le groupe français de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être explique que cette acquisition lui permettra de renforcer sa présence dans le secteur de la santé publique locale, tout en augmentant ses capacités industrielles dans la région.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de plus de 480 centres de production et de distribution dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.