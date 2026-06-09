Elis met la main sur RS10 en Espagne

Elis annonce l'acquisition de 100% de RS10 Servicios Tratamientos y Mantenimientos de Tejidos en Espagne. Située au nord-est de Barcelone, RS10 exploite une blanchisserie moderne et sert principalement une clientèle du secteur de la santé, tout en accompagnant également des acteurs de l'hôtellerie-restauration.

Forte de ses 90 collaborateurs, RS10 propose essentiellement des services de location-entretien de linge plat ainsi que de vêtements de travail. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 MEUR en 2025 et sera consolidée dans les comptes d'Elis à compter du 1er juin 2026.



Le groupe français de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être explique que cette acquisition lui permettra de renforcer sa présence dans le secteur de la santé publique locale, tout en augmentant ses capacités industrielles dans la région.