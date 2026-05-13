Wäsche Perle exploite une blanchisserie moderne à Interlaken, près de Berne, en Suisse, et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 13,5 millions d'euros en 2025. La société propose des services de location-entretien de linge plat à une clientèle en Hôtellerie-Restauration.
L'acquisition permettra de renforcer le réseau d'Elis dans le pays. L'équipe dirigeante de Wäsche Perle restera en place pour poursuivre le développement local de l'activité. La consolidation dans les comptes d'Elis sera effective à partir du 1er mai 2026.
Le management avait fait état récemment d'un pipeline "prometteur" d'acquisitions en gestation pour cette année.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de plus de 480 centres de production et de distribution dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.