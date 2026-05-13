Wäsche Perle exploite une blanchisserie moderne à Interlaken, près de Berne, en Suisse, et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 13,5 millions d'euros en 2025. La société propose des services de location-entretien de linge plat à une clientèle en Hôtellerie-Restauration.

L'acquisition permettra de renforcer le réseau d'Elis dans le pays. L'équipe dirigeante de Wäsche Perle restera en place pour poursuivre le développement local de l'activité. La consolidation dans les comptes d'Elis sera effective à partir du 1er mai 2026.

Le management avait fait état récemment d'un pipeline "prometteur" d'acquisitions en gestation pour cette année.