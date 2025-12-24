Elis réduit son capital par annulation d'actions auto-détenues

Elis indique que son directoire a décidé de procéder à la réduction de son capital social, sur autorisation des AG de mai 2024 et mai 2025, par annulation de 4 705 107 actions auto-détenues représentant 1,98% du capital.



L'ensemble des actions annulées ont été rachetées sur le marché, dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 6 mars dernier par le groupe de location-entretien de linge plat et de vêtements, en marge de ses résultats 2024.



Pour rappel, ce programme de rachats d'actions pour un montant de 150 millions d'euros s'inscrivait dans le cadre de sa nouvelle politique d'allocation du capital, qui incluait aussi un dividende annuel de 0,45 euro par action.



A l'issue de cette réduction de capital, le nouveau capital d'Elis se trouve divisé en 232 848 588 actions. Par ailleurs, à l'issue de cette réduction de capital, il détient toujours 239 759 actions auto-détenues, représentant 0,10% du capital.