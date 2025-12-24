Elis indique que son directoire a décidé de procéder à la réduction de son capital social, sur autorisation des AG de mai 2024 et mai 2025, par annulation de 4 705 107 actions auto-détenues représentant 1,98% du capital.
L'ensemble des actions annulées ont été rachetées sur le marché, dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 6 mars dernier par le groupe de location-entretien de linge plat et de vêtements, en marge de ses résultats 2024.
Pour rappel, ce programme de rachats d'actions pour un montant de 150 millions d'euros s'inscrivait dans le cadre de sa nouvelle politique d'allocation du capital, qui incluait aussi un dividende annuel de 0,45 euro par action.
A l'issue de cette réduction de capital, le nouveau capital d'Elis se trouve divisé en 232 848 588 actions. Par ailleurs, à l'issue de cette réduction de capital, il détient toujours 239 759 actions auto-détenues, représentant 0,10% du capital.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 466 centres de production et de distribution dans le monde.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.