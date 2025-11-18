Le fonds activiste Elliott Investment Management a pris une participation importante dans Barrick Mining, plaçant potentiellement sa mise à hauteur de 700 millions de dollars, selon des informations du Financial Times. Cette entrée au capital ferait d’Elliott l’un des dix principaux actionnaires du groupe minier canadien, actuellement confronté à des défis majeurs tant sur le plan opérationnel que managérial.

Barrick a récemment connu une année difficile, marquée par la perte de contrôle de sa mine d’or au Mali, entraînant une dépréciation d’un milliard de dollars, et le départ de son PDG Mark Bristow, figure clé de l’entreprise depuis près de sept ans. Dans ce contexte, le groupe envisagerait une réorganisation majeure, avec une possible scission de ses activités entre une entité nord-américaine et une autre regroupant ses actifs en Afrique et en Asie.

Elliott soutient activement ce projet de séparation, estimant qu’il permettrait de créer de la valeur pour les actionnaires et de mieux aligner les stratégies régionales du groupe. Le projet Fourmile, au Nevada, pourrait devenir l’un des piliers de la branche nord-américaine.