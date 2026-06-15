Selon les sources de Reuters, Elliott souhaite que Bunzl lance un programme de rachat d'actions pouvant représenter jusqu'à 10% de sa capitalisation boursière sur les douze prochains mois. Le fonds demande également une revue stratégique des activités nord-américaines du groupe afin d'améliorer sa valorisation. Bunzl a indiqué rester engagé dans le dialogue avec l'ensemble de ses actionnaires et maintenir son objectif de création de valeur à long terme.