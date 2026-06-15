Elliott entre au capital de Bunzl et réclame des rachats d'actions
Le fonds activiste américain Elliott Investment Management a acquis environ 5% du capital de Bunzl, devenant l'un des principaux actionnaires du distributeur britannique de fournitures professionnelles. Cette prise de participation a été favorablement accueillie par les marchés, l'action progressant jusqu'à 3,7% avant de conserver un gain plus modéré en séance. Bunzl est aujourd'hui valorisé à environ 8,23 milliards de livres sterling et son titre affiche une hausse d'environ 25% depuis le début de l'année.
Selon les sources de Reuters, Elliott souhaite que Bunzl lance un programme de rachat d'actions pouvant représenter jusqu'à 10% de sa capitalisation boursière sur les douze prochains mois. Le fonds demande également une revue stratégique des activités nord-américaines du groupe afin d'améliorer sa valorisation. Bunzl a indiqué rester engagé dans le dialogue avec l'ensemble de ses actionnaires et maintenir son objectif de création de valeur à long terme.
Bunzl plc est spécialisé dans la distribution d'emballages, de produits et de matériels d'hygiène et de sécurité. Le groupe propose notamment des produits d'emballage, des articles de restauration (couverts, verrerie, ustensiles de cuisines, etc.), de nettoyage (savons, lessives, papiers hygiéniques, produits de conciergerie, polisseurs, machines de lavage, etc.) ainsi que des équipements de protection individuelle (gants, masques, vêtements, etc.).
Le CA par marché se ventile entre services alimentaires (31,1%), épiceries (24,2%), sécurité (14,9%), hygiène et nettoyage (10,7%), commerce (7,8%), santé (7%) et autres (4,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni et Irlande (15,9%), Europe continentale (20,6%), Amérique du Nord (53%) et autres (10,5%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.