Elliott pousse Northern Star à envisager une vente
Le fonds activiste américain a pris une participation de plus d'un milliard de dollars australiens dans le groupe minier aurifère. Il réclame une revue stratégique, qui pourrait aller jusqu'à une cession de l'entreprise, après une série de difficultés opérationnelles et de dépassements de coûts.
Le groupe minier australien se retrouve sous pression. L'actionnaire activiste Elliott Investment Management a révélé détenir une participation de plus d'1 MdAUD dans Northern Star et appelle à une revue stratégique complète.
Le fonds reproche au groupe une succession d'erreurs opérationnelles, de dépassements de coûts et une orientation stratégique jugée incohérente. D'après Elliott, ces difficultés ont contribué à une valorisation trop faible par rapport à la qualité des actifs détenus par le groupe.
Parmi les options évoquées figure une vente de l'entreprise. Elliott estime que Northern Star pourrait susciter un intérêt important si le conseil décidait d'explorer cette piste. Le fonds demande aussi l'arrivée d'un directeur général externe, après l'annonce du départ de Stuart Tonkin.
L'investisseur se montre particulièrement critique sur la capacité de la direction à gérer deux dossiers clés : la montée en puissance de l'usine KCGM Fimiston et le développement du projet Hemi. Ces actifs sont centraux pour la croissance du groupe, mais leur exécution reste surveillée de près par le marché.
La spéculation est relancée
Northern Star a répondu en indiquant que la recherche d'un nouveau directeur général était en cours. Le groupe assure aussi que l'extension de KCGM est sur la bonne voie pour une mise en service début 2027. Le conseil a ajouté qu'il examinait régulièrement les opportunités d'entreprise, y compris d'éventuelles opérations de fusions-acquisitions, aux côtés de Goldman Sachs.
A Sydney, l'action Northern Star a bondi de plus de 13% à l'issue de la séance du jour, les investisseurs spéculant sur un accroissement de la valeur de l'entreprise sous la pression d'Elliott. Sur trois ans, l'action Northern Star a gagné 47% de dividendes réinvestis, alors que l'or s'adjugeait 130%.
Northern Star Resources Limited est un producteur d'or basé en Australie. Les principales activités de la société comprennent l'exploration, la mise en valeur, l'exploitation minière et le traitement de gisements aurifères, ainsi que la vente d'or raffiné provenant des sites de Yandal et de Kalgoorlie en Australie-Occidentale et du site de Pogo en Alaska ; elle mène également des activités d'exploration sur des gisements aurifères en Australie-Occidentale, dans le Territoire du Nord et en Alaska. Ses segments comprennent KCGM, les exploitations de Kalgoorlie, Carosue Dam, Pogo, Jundee, Thunderbox et l'exploration. Les exploitations de Kalgoorlie Consolidated Gold Mines (KCGM) sont situées à proximité de la ville de Kalgoorlie-Boulder, à environ 600 kilomètres (km) à l'est de Perth, en Australie-Occidentale. Les activités de KCGM comprennent la mine à ciel ouvert de Fimiston (Super Pit), la mine souterraine de Mt Charlotte et les usines de traitement de Fimiston et de Gidji. Les activités de Thunderbox (TBO) sont situées dans les ceintures hautement prometteuses de Yandal et d’Agnew-Wiluna, dans les Goldfields du nord-est de l’Australie-Occidentale.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.