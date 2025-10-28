Elogen, filiale du groupe GTT, annonce que sa technologie d'électrolyseur à membrane a été retenue par RoyalStav pour un projet d'hydrogène renouvelable mené par Veolia Energia Slovensko, filiale du groupe Veolia en Slovaquie.
L'entreprise concevra et fabriquera un électrolyseur PEM (Proton Exchange Membrane) d'une capacité de 1 MW, dont la mise en service est prévue en 2026.
Le projet, situé près de Ziar nad Hronom, vise à injecter de l'hydrogène vert dans une centrale de cogénération afin de réduire la consommation de gaz naturel et les émissions carbone. L'excédent d'hydrogène servira également au transport via une station de ravitaillement.
Eric Minaux, directeur général d'Elogen, souligne que cette initiative 'illustre concrètement la contribution d'Elogen à la décarbonation industrielle'.
Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2024 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (94,6%) : revenus issus de la construction des méthaniers (93,5% du CA 2024), des navires propulsés au GNL (5,2%), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1%) et des réservoirs terrestres de stockage du GNL (0,3%);
- ventes de services (3,6%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (1,8%).
