Nouveau rebondissement dans la saga judiciaire entre Elon Musk et OpenAI. Selon des documents révélés au tribunal, Musk aurait approché Mark Zuckerberg pour qu'il participe à une offre de rachat de près de 100 milliards de dollars. Zuckerberg a décliné. Retour sur une rivalité qui ne cesse de s'envenimer.

Tout commence en 2015, lorsque Elon Musk, Sam Altman et d’autres investisseurs fondent OpenAI, une organisation à but non lucratif censée développer une intelligence artificielle bénéfique pour l’humanité. Musk quitte ensuite le conseil d’administration, tandis qu’OpenAI évolue vers un modèle à but lucratif et signe un partenariat déterminant avec Microsoft.

Bien plus tard, en début d’année dernière, Elon Musk attaque OpenAI en justice, accusant ses dirigeants d’avoir trahi la mission initiale. Il retire rapidement sa plainte... avant de revenir à la charge quelques mois plus tard. À l’été 2024, il saisit à nouveau les tribunaux pour tenter d’empêcher OpenAI de devenir une entreprise commerciale à part entière.

En février 2025, Elon Musk mène un consortium d’investisseurs qui propose 97,4 milliards de dollars pour acquérir OpenAI. L’offre est immédiatement rejetée. L’entreprise y voit une opération de communication et Sam Altman contre-attaque en déposant plainte, il accuse Elon Musk de harcèlement illégal et de tentative de déstabilisation.

Au-delà du juridique, c’est une bataille idéologique qui se joue. Elon Musk se positionne en contre-pouvoir face à ce qu’il décrit comme une dérive monopolistique de l’IA. OpenAI, de son côté, revendique un équilibre entre innovation commerciale et responsabilité sociétale.

Le procès est prévu pour le printemps 2026. D’ici là, chaque camp cherche à élargir le champ des preuves. OpenAI révèle ainsi que Musk aurait déclaré sous serment avoir sollicité Zuckerberg pour se joindre à son offre. L’entreprise demande maintenant à la justice d’ordonner à Meta de produire toute communication ou document interne lié à cette proposition ou à un éventuel projet de restructuration. Meta refuse, et estime que leur simple refus de l’offre suffit.

Il s’agit finalement d’une guerre tripartite, à laquelle se joint celle des talents. Meta et OpenAI s’arrachent les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle, et intensifient une rivalité de plus en plus stratégique.