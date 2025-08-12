Elon Musk (PDG de Tesla) a annoncé que sa société xAI allait poursuivre Apple, qu’il accuse de violer les règles antitrust en biaisant le classement des applications de l’App Store. Selon lui, la firme de Cupertino favoriserait ChatGPT, en partenariat avec Apple, au détriment de Grok, son IA, et d’autres concurrents. Musk dénonce également l’absence de visibilité pour son réseau social X et pour Grok dans la section “Must Have”.

Apple, xAI et OpenAI n’ont pas commenté, tandis que Sam Altman (PDG de OpenAI) a ironisé sur X, rappelant que Musk est lui-même accusé de manipuler sa propre plateforme à des fins concurrentielles. Certains utilisateurs soulignent que d’autres IA, comme DeepSeek ou Perplexity, ont aussi occupé la première place cette année, même après l’annonce du partenariat entre Apple et OpenAI.

Cette attaque survient dans un contexte réglementaire tendu pour Apple, déjà sanctionnée de 500 millions d’euros par Bruxelles pour pratiques anticoncurrentielles dans l’App Store.