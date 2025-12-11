Elon Musk a confirmé jeudi que SpaceX envisageait une introduction en Bourse en 2026, validant publiquement les informations rapportées par plusieurs médias spécialisés. Sur sa plateforme X, le PDG a qualifié les révélations du journaliste Eric Berger d’"exactes", officialisant ainsi pour la première fois le projet d’IPO du géant spatial, désormais valorisé à environ 800 milliards de dollars à la suite d’une récente levée de fonds.

Selon Bloomberg, SpaceX préparerait une levée de plus de 30 milliards de dollars dans le cadre de cette opération. Musk entend positionner l’entreprise comme un acteur clé non seulement dans les vols habités et les services satellitaires, mais aussi dans le développement des centres de données orbitaux, en lien avec les besoins croissants de l’intelligence artificielle. Il a également précisé que, malgré sa collaboration avec la NASA, le chiffre d’affaires de SpaceX proviendrait à plus de 95% du secteur privé, réfutant les accusations de dépendance aux fonds publics.

Sur le plan politique, Musk pourrait bénéficier d’un contexte favorable : la nomination de Jared Isaacman, entrepreneur et ancien passager de missions commerciales SpaceX, à la tête de la NASA a été validée en commission et attend un vote final du Sénat. Ce soutien institutionnel renforcé intervient alors que les relations entre Musk et Donald Trump semblent s’être réchauffées, en témoigne la présence du dirigeant au dernier dîner officiel à la Maison-Blanche. Cette dynamique pourrait peser sur les conditions de l’IPO, l’une des plus attendues du secteur spatial.