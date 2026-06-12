Elon Musk franchit le seuil des 1 000 milliards de dollars de fortune
L'introduction en Bourse de SpaceX a propulsé Elon Musk au rang de premier trillionnaire de l'histoire, selon les estimations fondées sur la valeur de ses participations. L'action du groupe spatial a débuté sa cotation au Nasdaq à 150 dollars, portant la valeur de sa participation dans SpaceX à plus de 766 milliards de dollars. En y ajoutant sa participation dans Tesla, sa fortune totale atteindrait environ 1 050 milliards de dollars et continue d'augmenter à mesure que le titre SpaceX explose en bourse.
Publié le 12/06/2026 à 19:24
Cette introduction en Bourse a également généré d'importantes plus-values pour les salariés et dirigeants de SpaceX détenteurs d'actions. L'opération aurait créé plusieurs nouveaux milliardaires et des milliers de millionnaires au sein de l'entreprise. Le franchissement du seuil des 1.000 milliards de dollars par Elon Musk devrait par ailleurs relancer les débats sur la concentration des richesses et l'influence des grands entrepreneurs technologiques.