Elon Musk a annoncé que sa start-up d’intelligence artificielle, xAI, engageait une action en justice contre Apple et OpenAI devant un tribunal fédéral du Texas. Le milliardaire accuse les deux entreprises d’avoir conclu un accord illégal visant à verrouiller le marché de l’IA et à empêcher l’émergence de concurrents. La plainte dénonce notamment une entente pour limiter la visibilité des produits de xAI sur l’App Store, au profit d’OpenAI et de son intégration aux appareils Apple.

Le partenariat entre Apple et OpenAI a permis d’installer ChatGPT directement sur iPhone, iPad et Mac, ce que Musk considère comme une barrière majeure pour ses propres solutions. Début août, il avait déjà dénoncé sur sa plateforme X des pratiques d’Apple qu’il jugeait discriminatoires. Pour appuyer la croissance de xAI, Musk a investi massivement : il a racheté X pour 33 milliards de dollars afin de renforcer l’entraînement de ses chatbots et a intégré son IA Grok aux véhicules Tesla.

Cette offensive judiciaire s’inscrit dans une stratégie plus large. En Californie, Musk poursuit également OpenAI et Sam Altman, son directeur général, afin de contester la transformation de l’organisation à but non lucratif qu’il avait cofondée en 2015 en société commerciale. Le contentieux s’inscrit aussi dans un climat de tensions plus général autour des pratiques de l’App Store, déjà visé dans d’autres affaires, notamment celle opposant Apple à Epic Games sur les systèmes de paiement intégrés.