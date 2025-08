Alors que le groupe est toujours en pleine bataille juridique quant à la rémunération de son PDG, Tesla annonce accorder une attribution d'actions pour l'équivalent de 29 milliards de dollars à Elon Musk. Le geste est justifié comme un moyen de fidéliser le PDG, une volonté qui fait grimper l'action de +2%.

Tesla a accordé à Elon Musk une attribution d’actions de 29 milliards de dollars pour le fidéliser à la tête de l’entreprise, alors que le constructeur de véhicules électriques opère un virage stratégique vers les robotaxis et la robotique humanoïde. Cette attribution de 96 millions de nouvelles actions constitue un geste "intermédiaire" en attendant l’issue de l’appel concernant le plan de rémunération de 2018, annulé par la justice du Delaware. Musk devra rester en poste au moins deux ans, conserver ses actions cinq ans, et pourra les acquérir au même prix que l’ancien plan, 23,34 $/action.

L’opération vise à renforcer l’engagement de Musk dans une période où Tesla fait face à des ventes en recul, une concurrence accrue et une image de marque fragilisée par les prises de position politiques de son PDG. Avec cette attribution, sa participation passe de 12,7% à plus de 15%, confortant son contrôle sur l’entreprise. Le conseil d’administration souligne que Musk reste le visage public et le moteur stratégique de Tesla, et que cette incitation est cruciale pour sécuriser sa présence alors qu’il multiplie les engagements, notamment via xAI.

Bien accueillie par les investisseurs, l’annonce a fait gagner 2% au titre Tesla, malgré une baisse de 25% depuis janvier. La démarche illustre la bataille juridique en cours autour de la rémunération record de 2018 et met en lumière la volonté du conseil de lier Musk à l’entreprise sur le court terme, au moment où Tesla mise sur la transition vers les cybercabs et l’IA pour relancer sa dynamique de croissance.