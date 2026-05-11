Embraer annonce la signature d'un contrat avec Bharat Forge Limited portant sur la fourniture de matières premières forgées destinées à sa chaîne d'approvisionnement mondiale. Il s'agit du premier contrat de ce type conclu par le groupe avec un fournisseur indien.
L'accord doit permettre à Embraer de sécuriser l'approvisionnement en produits forgés de haute qualité tout en soutenant sa stratégie de diversification de ses fournisseurs et le développement des capacités industrielles sur des marchés en croissance.
Roberto Chaves, directeur exécutif des achats et de la chaîne d'approvisionnement d'Embraer, a déclaré que l'Inde représentait "une opportunité majeure" dans le cadre de la stratégie de diversification du groupe, ajoutant que ce partenariat devait contribuer à bâtir une chaîne d'approvisionnement "plus résiliente et compétitive".
Embraer ajoute que cet accord s'inscrit dans le renforcement de sa présence en Inde et dans sa volonté de développer durablement l'écosystème aéronautique local.
Embraer SA est un constructeur aéronautique basé au Brésil. La société se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'aéronefs et de systèmes, ainsi qu'à la fourniture d'un service après-vente et de prestations de services. Ses segments d'activité comprennent l'aviation commerciale, qui englobe le développement, la production et la vente d'avions commerciaux, ainsi que la prestation de services d'assistance, notamment dans le segment de l'aviation régionale et de la location d'aéronefs ; le secteur des jets d'affaires, qui commercialise ses jets d'affaires auprès d'entreprises, y compris des sociétés de propriété fractionnée, des compagnies de charter et de taxi aérien, des particuliers fortunés et des écoles de pilotage ; le secteur de la défense et de la sécurité, qui conçoit, développe, fabrique et assure le support d'une gamme de solutions intégrées pour le marché de la défense et de la sécurité ; et les autres secteurs connexes, notamment l'aviation agricole.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.