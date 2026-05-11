Embraer choisit Bharat Forge comme premier fournisseur indien

Le constructeur aéronautique brésilien poursuit la diversification de sa chaîne d'approvisionnement avec la signature d'un premier contrat de fourniture en Inde.

Embraer annonce la signature d'un contrat avec Bharat Forge Limited portant sur la fourniture de matières premières forgées destinées à sa chaîne d'approvisionnement mondiale. Il s'agit du premier contrat de ce type conclu par le groupe avec un fournisseur indien.



L'accord doit permettre à Embraer de sécuriser l'approvisionnement en produits forgés de haute qualité tout en soutenant sa stratégie de diversification de ses fournisseurs et le développement des capacités industrielles sur des marchés en croissance.



Roberto Chaves, directeur exécutif des achats et de la chaîne d'approvisionnement d'Embraer, a déclaré que l'Inde représentait "une opportunité majeure" dans le cadre de la stratégie de diversification du groupe, ajoutant que ce partenariat devait contribuer à bâtir une chaîne d'approvisionnement "plus résiliente et compétitive".



Embraer ajoute que cet accord s'inscrit dans le renforcement de sa présence en Inde et dans sa volonté de développer durablement l'écosystème aéronautique local.