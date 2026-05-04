Embraer annonce la signature d'un contrat avec le Tawazun Council portant sur la fourniture de 10 appareils de transport militaire C-390 Millennium. Le contrat est assorti d'options pour 10 avions supplémentaires destinés à l'armée de l'air et de défense des Emirats arabes unis. Cet accord, le plus important à l'export pour ce programme, marque également l'entrée de l'appareil sur le marché du Moyen-Orient.
Le contrat inclut le développement de capacités locales de maintenance, réparation et révision (MRO) ainsi que des services de support, en partenariat avec une entreprise émiratie. Le C-390 a été sélectionné à l'issue d'un processus d'évaluation approfondi, notamment en conditions opérationnelles locales.
Bosco da Costa Jr., directeur général d'Embraer Defense & Security, assure que l'avion offrira "la polyvalence et les performances nécessaires pour mener un large éventail de missions".
Embraer S.A. figure parmi les principaux constructeurs aéronautiques mondiaux. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (46,5%) : marques ERJ 135/140/145 ;
- systèmes de défense (31,4%) : systèmes de surveillance des avions, de transport, etc. En outre, le groupe propose des services aéronautiques (services de support technique, de maintenance, de réparation, de formation, etc.) ;
- avions d'affaires (21,8%) : marques Legacy 450/500/600, Phenom 100/300 et Lineage 1000 ;
- autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Brésil (8,7%), Amérique du Sud (2,9%), Amérique du Nord (58,4%), Asie-Pacifique (8,5%), Europe (19,1%) et autres (2,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.