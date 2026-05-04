Embraer décroche une commande de C-390 auprès des Emirats arabes unis

Le groupe brésilien renforce sa présence internationale avec un premier succès au Moyen-Orient pour son avion de transport militaire.

Embraer annonce la signature d'un contrat avec le Tawazun Council portant sur la fourniture de 10 appareils de transport militaire C-390 Millennium. Le contrat est assorti d'options pour 10 avions supplémentaires destinés à l'armée de l'air et de défense des Emirats arabes unis. Cet accord, le plus important à l'export pour ce programme, marque également l'entrée de l'appareil sur le marché du Moyen-Orient.



Le contrat inclut le développement de capacités locales de maintenance, réparation et révision (MRO) ainsi que des services de support, en partenariat avec une entreprise émiratie. Le C-390 a été sélectionné à l'issue d'un processus d'évaluation approfondi, notamment en conditions opérationnelles locales.



Bosco da Costa Jr., directeur général d'Embraer Defense & Security, assure que l'avion offrira "la polyvalence et les performances nécessaires pour mener un large éventail de missions".