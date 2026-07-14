Embraer annonce le lancement du Phenom 300EV, nouvelle évolution de son jet léger Phenom 300, dont les premières livraisons sont attendues en 2028. La version "EV", pour "Evolution", intègre de nouvelles technologies destinées à renforcer la sécurité, simplifier les opérations et améliorer les performances.
L'appareil devient le plus grand jet d'affaires équipé du système Garmin Emergency Autoland, capable d'effectuer un atterrissage entièrement automatisé en cas d'incapacité du pilote, assure le constructeur. Il bénéficie également d'améliorations de l'avionique Garmin G3000 Prodigy Touch et d'un nouveau contrôleur électronique développé par Embraer.
Selon Embraer, le Phenom 300EV affiche désormais une autonomie portée à 2 055 milles nautiques (environ 3 800 km) et une capacité d'emport accrue d'environ 430 livres (195 kg). La cabine reçoit notamment une connectivité par satellites en orbite basse, un nouveau système de contrôle de la température, un système d'ionisation de l'air et des aménagements destinés à améliorer le confort des passagers.
Embraer SA est un constructeur aéronautique basé au Brésil. La société se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'aéronefs et de systèmes, ainsi qu'à la fourniture d'un service après-vente et de prestations de services. Ses segments d'activité comprennent l'aviation commerciale, qui englobe le développement, la production et la vente d'avions commerciaux, ainsi que la prestation de services d'assistance, notamment dans le segment de l'aviation régionale et de la location d'aéronefs ; le secteur des jets d'affaires, qui commercialise ses jets d'affaires auprès d'entreprises, y compris des sociétés de propriété fractionnée, des compagnies de charter et de taxi aérien, des particuliers fortunés et des écoles de pilotage ; le secteur de la défense et de la sécurité, qui conçoit, développe, fabrique et assure le support d'une gamme de solutions intégrées pour le marché de la défense et de la sécurité ; et les autres secteurs connexes, notamment l'aviation agricole.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.