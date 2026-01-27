Embraer et Adani Defence & Aerospace ont signé un accord pour les transports régionaux en Inde

Embraer et Adani Defence & Aerospace ont signé un protocole d'accord (MoU) pour développer un écosystème intégré d'avions de transport régionaux en Inde.

Les entreprises visent à collaborer dans la fabrication aéronautique, la chaîne d'approvisionnement, les services après-vente et la formation des pilotes.



Le partenariat industriel collaboratif vise à faire avancer le programme indien des avions de transport régionaux (RTA), en accord avec l'initiative Aatmanirbhar Bharat et la vision de la connectivité régionale de l'UDAN.



Ce partenariat mettra à profit l'expertise d'Embraer en ingénierie et fabrication aéronautique avec les activités d'Adani, qui comprend l'infrastructure aéroportuaire, la fabrication aérospatiale, les services MRO et la formation des pilotes.



" L'Inde est un marché clé pour Embraer, et ce partenariat combine notre expertise aérospatiale avec les solides capacités industrielles d'Adani ", a déclaré Arjan Meijer, Président et DG d'Embraer Commercial Aviation.