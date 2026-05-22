Embraer et Hellenic Aerospace Industry renforcent leur coopération

Le constructeur brésilien veut développer en Grèce des capacités locales de maintenance et de soutien pour son avion de transport militaire.

Embraer annonce la signature d'un protocole d'accord avec Hellenic Aerospace Industry (HAI) afin de renforcer leur coopération stratégique dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense, autour du programme C-390 Millennium.



L'accord vise à développer en Grèce des capacités de maintenance, réparation et révision (MRO) pour le futur parc de C-390 de l'armée de l'air grecque, tout en renforçant l'autonomie opérationnelle du pays et les compétences de son industrie locale.



Selon Alexandros Diakopoulos, président exécutif de HAI, ce partenariat doit permettre de créer "une base industrielle durable à long terme" pour la Grèce. Embraer souligne de son côté collaborer avec HAI depuis plusieurs décennies et considère le groupe grec comme "le partenaire idéal" dans le pays.



Embraer a progressé d'environ 3% au cours des deux dernières séances mais lâche près de 20% depuis le début de l'année.