Embraer annonce la signature d'un protocole d'accord avec Hellenic Aerospace Industry (HAI) afin de renforcer leur coopération stratégique dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense, autour du programme C-390 Millennium.
L'accord vise à développer en Grèce des capacités de maintenance, réparation et révision (MRO) pour le futur parc de C-390 de l'armée de l'air grecque, tout en renforçant l'autonomie opérationnelle du pays et les compétences de son industrie locale.
Selon Alexandros Diakopoulos, président exécutif de HAI, ce partenariat doit permettre de créer "une base industrielle durable à long terme" pour la Grèce. Embraer souligne de son côté collaborer avec HAI depuis plusieurs décennies et considère le groupe grec comme "le partenaire idéal" dans le pays.
Embraer a progressé d'environ 3% au cours des deux dernières séances mais lâche près de 20% depuis le début de l'année.
Embraer SA est un constructeur aéronautique basé au Brésil. La société se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la commercialisation d'aéronefs et de systèmes, ainsi qu'à la fourniture d'un service après-vente et de prestations de services. Ses segments d'activité comprennent l'aviation commerciale, qui englobe le développement, la production et la vente d'avions commerciaux, ainsi que la prestation de services d'assistance, notamment dans le segment de l'aviation régionale et de la location d'aéronefs ; le secteur des jets d'affaires, qui commercialise ses jets d'affaires auprès d'entreprises, y compris des sociétés de propriété fractionnée, des compagnies de charter et de taxi aérien, des particuliers fortunés et des écoles de pilotage ; le secteur de la défense et de la sécurité, qui conçoit, développe, fabrique et assure le support d'une gamme de solutions intégrées pour le marché de la défense et de la sécurité ; et les autres secteurs connexes, notamment l'aviation agricole.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.